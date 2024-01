Inter, Romagnoli vuole dimenticare: «Passato! Ci tenevamo tanto»

L’Inter in semifinale di Supercoppa italiana ha battuto la Lazio con un largo punteggio (3-0) ma soprattutto dominando in lungo e in largo. Alessio Romagnoli, intervenuto nel Matchday Programme biancoceleste alla vigilia del match con il Napoli, chiede alla sua squadra di risollevare la testa

RISCATTO – L’Inter in semifinale di Supercoppa italiana ha battuto la Lazio dominando dal primo all’ultimo minuto, con una superiorità a tratti imbarazzante. Alessio Romagnoli non può dimenticare, ma nello stesso tempo è consapevole che per risollevare la testa bisogna archiviare la figuraccia: «C’è tanta voglia di riscatto perché sappiamo che contro l’Inter abbiamo fatto una brutta partita. Ci tenevamo, era una gara molto importante per noi. Ormai però appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato».