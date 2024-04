VIDEO – L’Inter premia il Goal of the Month: deciso quello di marzo!

L’Inter negli scorsi giorni aveva definito la shortlist per il Goal of the Month del mese di marzo, con quattro opzioni. È arrivata la scelta da parte dei tifosi, con il preferito: ecco il video.



IL GOL PRESCELTO – L’Inter, come di consueto, premia ogni mese il Goal of the Month della prima squadra maschile, della femminile e della Primavera. Per marzo c’erano quattro opzioni: Kristjan Asllani contro il Genoa, Yann Bisseck contro il Bologna, Federico Dimarco contro l’Atlético Madrid e Annamaria Serturini contro la Juventus. È arrivata la scelta, con la votazione a cura dei tifosi: a seguire il video.

È stato il primo e si è guadagnato il titolo di GOAL OF THE MONTH Sponsored by @Pirelli 🤩

Grande Asllaaaa 🔥#ForzaInter #GOTM — Inter (@Inter) April 4, 2024

Il preferito è quello di Asllani, il suo primo gol con l’Inter, che ha aperto la vittoria per 2-1 contro il Genoa dello scorso 4 marzo. Una grande azione corale, che ha liberato il centrocampista albanese per la conclusione potente a battere Josep Martinez.