VIDEO – Buongiorno per l’Inter? Due da valutare sul mercato | Inter-News Web TV

Buongiorno può diventare un nome buono per l’Inter del 2024-2025, ma non è l’unico. Nell’ultimo video pubblicato sulla Web TV di Inter-News.it, il nostro Emanuele Rossi discute le possibilità.

INNESTO IN DIFESA – Da tempo si parla di Alessandro Buongiorno come possibilità per la difesa dell’Inter della prossima stagione. Avendo già vinto lo scudetto, la dirigenza può tranquillamente preoccuparsi del mercato. Con il difensore del Torino come principale obiettivo, ma non certo il solo. Se ne parlerà ancora, a lungo, perché la sessione estiva non è nemmeno iniziata. Ma è chiaro che per inserire Buongiorno l’Inter debba pensare a qualche cessione: sono due i profili da valutare, per decidere se tenerli o privarsene. Di questo ne parla il nostro Emanuele Rossi, nel video appena pubblicato su Inter-News Web TV.

