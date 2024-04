Serafini si autoconvince: «Scudetto Inter al derby? Non accadrà!»

Serafini, come molti tifosi del Milan, non crede alla possibilità che l’aritmetica del titolo dell’Inter arrivi nel derby del 22 aprile. In collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista dà la sua certezza.

NON SUCCEDE – Il +14 dell’Inter sul Milan fa sì che, a oggi, col ritmo attuale la prima possibilità di chiudere il discorso sia nel derby del 22 aprile. Una circostanza che Luca Serafini scarta: «Non credo che questo accadrà, per cui è un problema che francamente non mi sono posto. Poi c’è un tam tam mediatico quasi ossessivo, su questo derby che può dare lo scudetto, per cui mi sembra una questione di scarsa rilevanza. Poco da dire sulla lotta per il titolo? Questo è vero. Ci sono tanti argomenti, però questo della scadenza è diventata una campagna. Sono convintissimo che i giocatori dell’una e dell’altra squadra a questo non pensino proprio: è più una questione da tifosi».

LA RIVALITÀ – Serafini si esprime anche sul duello “storico” fra Inter e Milan: «Fortunatamente l’invidia non la provo. Però ho un profondissimo rispetto e ammirazione per Giacinto Facchetti: ero bambino e lui aveva un’aurea inglese, un modo di porsi senza nulla fuori posto. È stato sicuramente uno degli avversari più stimati anche da parte dei tifosi milanisti, non ho nessun dubbio su questo».

Serafini sulla rivalità attuale fra Inter e Milan: «Non è la migliore. Come tutti siamo cresciuti che “si stava meglio prima”, però questo è un momento del calcio dove tutto si ingrossa anche tramite i social. Tutto è riconducibile al tifo, compresa la nostra professione».