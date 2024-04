VIDEO – Inzaghi, l’anima della festa dell’Inter: quanti cori!

Continuano ad arrivare immagini e contributi dalla storica festa scudetto dell’Inter della scorsa domenica. Anche relativi a Simone Inzaghi, veramente scatenato sul bus scoperto e anche in versione… Capo ultrà!

QUANTI CORI – Un Simone Inzaghi che non ti aspetti. Il tecnico, sempre serio e mai scomposto durante tutta la stagione, finalmente ha iniziazo a sciogliersi a traguardo raggiunto. Prima sul campo in Inter-Torino, saltando su invito della tifoseria. Poi sul bus scoperto, con tanto di bandiera in mano e arrigando la folla cantando i cori più celebri dei sostenitori nerazzurri. Un altro segnale di quanto Inzaghi sia entrato in simbiosi con l’ambiente e abbia creato un gruppo fantastico, unito in modo viscerale con i tifosi nelle sconfitte e nelle (storiche) vittorie.

Simone Inzaghi versione capo ultrà nella festa dell’Inter!

SCATENATO – E proprio in un video pubblicato dall’Inter su Twitter, si nota quanto Simone Inzaghi si sia goduto la meritata festa. Esatto, meritata. Perché è lui il principale artefice di questa cavalcata che ha portato non soltanto a dominare il campionato (con miglior attacco e miglior difesa), ma anche a conquistare la seconda stella. Un traguardo storico, che resterà per sempre negli annali. Un’impresa di cui probabilmente ci renderemo veramente conto soltanto in futuro. Ma per ora continuiamo a festeggiare, proprio come Simone Inzaghi.