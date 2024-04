VIDEO – Inter-Torino, ovazione per Inzaghi… Che concede saltelli!

Inter-Torino, gara terminata con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu, ha aperto la festa per il ventesimo scudetto in casa nerazzurra. Un siparietto divertente lo ha regalato Simone Inzaghi, che ha saltellato con tanto di ovazione in suo onore.

SALTA CON NOI – Lo sappiamo, Simone Inzaghi difficilmente si scompone. E lui è uno che la partita la vive in maniera viscerale, quasi a voler comandare i giocatori in campo passo dopo passo. Ma, a scudetto vinto, anche lui si può concedere a un momento di leggerezza. E a regalare un siparietto divertente ai tifosi. È una dimostrazione quanto accaduto oggi in Inter-Torino, quando la Curva Nord ha cantato un coro riservato al tecnico nerazzurro, chiedendo a gran voce, in coro, “Simone Inzaghi salta con noi“.

Inter-Torino, Inzaghi esaudisce la richiesta dei tifosi

SIPARIETTO – E a quel punto Simone Inzaghi, un po’ imbarazzato, si gira verso la panchina prima di concedere qualche saltello (ma non troppi) e un grande sorriso, scatenando così l’ovazione del pubblico. Insomma, un bel momento di gioia durante Inter-Torino, per un allenatore che è probabilmente il grande artefice di questa cavalcata per il ventesimo scudetto. Che è, peraltro, il sesto trofeo conquistato da quando siede sulla panchina nerazzurra. La gioia e la soddisfazione per il traguardo raggiunto si notano anche da queste “piccole” cose.