Stendardo: «Inter, certi numeri schiacciano le parole! Frattesi titolarissimo»

La vittoria per 0-5 dell’Inter a Frosinone ha ridato ai nuovi campioni la vittoria dopo il passo falso col Sassuolo. Stendardo, durante TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport, valuta i numeri della capolista ed elogia Frattesi.

SPETTACOLARE – Le parole di Guglielmo Stendardo all’indomani dello 0-5 dell’Inter a Frosinone: «Riguardo agli attaccanti credo che i numeri schiacciano le parole. Non sono solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, perché anche chi subentra fa la differenza: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez si fanno chiamare sempre in causa e quando lo fanno danno sempre un ottimo rendimento. Per quanto riguarda i centrocampisti è inutile parlare di Davide Frattesi, che ormai è un titolarissimo: anche se subentra non cambia mai nulla. L’Inter è una squadra che gioca a memoria, grazie a un allenatore che ha dato un’identità quasi perfetta sia in fase di possesso sia di non possesso. E ha una società solida dietro: se pensiamo al futuro ha preso già due giocatori importantissimi a parametro zero. Uno è Piotr Zielinski, che è un centrocampista di grandissima qualità: quest’anno è mancato tantissimo al Napoli, la sua assenza si è fatta sentire in tantissime circostanze. Sono sicuro che all’Inter sarà un valore aggiunto, in un centrocampo già molto forte».

L’unico rammarico di Stendardo sulla stagione dell’Inter

CHE PECCATO – Per Stendardo all’Inter in questa stagione resta una mancanza. Ecco quale: «Sicuramente ci sono dei rimpianti in Champions League, però credo che gli episodi negativi abbiano fatto la differenza. L’Inter non meritava di uscire dalla Champions League in quel modo, perché le due partite con l’Atlético Madrid hanno dimostrato tanta qualità come successo in campionato. Però negli episodi decisivi purtroppo l’Inter è stata sfortunata ed è uscita».