VIDEO – L’Inter apre i voti per il Goal of the Month: quattro prodezze a marzo!

Il mese di marzo si è chiuso domenica e l’Inter oggi apre le votazioni per il Goal of the Month. Ecco le quattro reti che la società ha scelto fra prima squadra maschile, femminile e Primavera, coi video.



IL PREMIO – Con l’inizio del nuovo mese è arrivato il momento per i tifosi dell’Inter di scegliere il Goal of the Month di marzo: i sostenitori sono chiamati a indicare la loro rete preferita votando attraverso i canali ufficiali Facebook, Instagram e Twitter del club. Sono quattro le preferenze possibili: eccole coi video.

Kristjan Asllani in Inter-Genoa del 4 marzo. La sua prima rete in nerazzurro, al termine di una grande azione corale, per sbloccare il risultato nella vittoria per 2-1.

Yann Bisseck in Bologna-Inter del 9 marzo. L’unico gol nell’ultima vittoria di marzo, prima di ritrovare i tre punti lunedì scorso contro l’Empoli (già nel mese di aprile). Il colpo di testa sul gran cross di Alessandro Bastoni nel giorno del 116° compleanno del club.

Annamaria Serturini in Inter Women-Juventus del 17 marzo. Una partita folle, finita 3-3, nel primo match della Poule Scudetto.

Federico Dimarco in Atlético Madrid-Inter del 13 marzo. Il gol illusorio in Champions League, nella serata purtroppo finita in maniera amara.