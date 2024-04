Manna dalla Juventus al Napoli, ma Marotta lo voleva all’Inter! Ecco quando

Manna è attualmente direttore sportivo della Juventus, ma a breve si trasferirà al Napoli: accordo in dirittura d’arrivo. Il dirigente, in precedenza, sarebbe anche potuto andare all’Inter: lo voleva Marotta. Il retroscena di Tuttosport.

L’OPZIONE – Giovanni Manna sta per lasciare la Juventus direzione Napoli. L’attuale direttore sportivo dei bianconeri farà il percorso inverso che Cristiano Giuntoli ha fatto la scorsa estate, succedendo a Mauro Meluso. È la scelta fatta dal presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, su cui peraltro ieri lo stesso Giuntoli non ha voluto commentare. Ma c’è stato un momento in cui Manna poteva andare all’Inter, su volontà di Giuseppe Marotta.

RICHIESTO – Il retroscena lo rivela Tuttosport. Marotta non ha mai lavorato direttamente con Manna, che alla Juventus è arrivato nel 2019 dal Lugano (ossia un anno dopo che l’AD Sport dell’Inter aveva lasciato Torino). Ma, negli anni in bianconero, il prossimo dirigente del Napoli si è guadagnato (anche con il lavoro fatto per far crescere la squadra NextGen) la fiducia di Marotta. Che a lungo ci ha pensato, senza però poi affondare il colpo. Un “trasferimento” mancato a livello dirigenziale, ma che ora si farà perché per Manna è ormai tutto fatto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin