Udinese-Inter, dubbi in attacco per un’assenza: la probabile formazione

L’Udinese pronta a sfidare l’Inter in casa. Il tecnico Cioffi, con alcuni rientri, ritrova la qualità in difesa. In attacco invece, spazio a una new entry che andrà a sostituire Lucca.

L’ASSENZA – L’Udinese si prepara ad accogliere l’Inter al Bluenergy Stadium, lunedì alle 20.45. I bianconeri però, dovranno fare a meno della sua stella. Lorenzo Lucca non sarà presente a causa dell’ammonizione rimediata contro il Sassuolo, che gli ha fatto scattare la squalifica. L’allenatore dei friuliani, Gabriele Cioffi, dovrà dunque pensare a un suo sostituto per provare a scardinare la difesa della capolista.

I DUBBI – Con Florian Thauvin (in gol lunedì) che non si muoverà dal suo posto, uno tra Isaac Success e Brenner è in corsa prendere il posto di Lucca in Udinese-Inter. Cioffi inoltre, dovrà cercare di scogliere i dubbi su Roberto Pereyra e provarlo a collocarlo sugli esterni o come mezzala. In difesa, invece, dopo il rientro di Jaka Bijol che si è di nuovo preso il posto al centro, ecco che Joao Ferreira e Nehuén Perez chiuderanno il terzetto di difesa a protezione di Maduka Okoye.

Questa la probabile formazione di Cioffi per Udinese-Inter (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Success.