Correa ‘flop monumentale’ al Marsiglia, l’Inter si muove! La richiesta

Correa al Marsiglia è protagonista di una stagione imbarazzante, proseguendo sulla falsariga del poco e niente fatto vedere dal 2021 al 2023 all’Inter. Tanto che ora iniziano a esserci movimenti da parte della società proprietaria del suo cartellino.

UN DISASTRO – “Flop monumentale”. Così il giornale francese La Provence definisce il trasferimento di Joaquin Correa al Marsiglia. L’attaccante argentino si è trasferito dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato, che si attiva nel caso in cui l’OM si qualifichi alla fase a gironi della prossima Champions League. Un qualcosa che però sembra sempre più difficile, dopo la sconfitta col PSG. Il Marsiglia è settimo a 39 punti, a -10 dal Monaco terzo ossia la prima qualificata alla fase a gironi. Ci sono sette giornate di Ligue 1 per provare una folle rimonta, ma l’unica vera possibilità di riscatto per Correa sembra essere la vittoria dell’Europa League. Che dà l’accesso diretto al torneo.

MALISSIMO – Al 3 aprile, Correa al Marsiglia è ancora a zero gol stagionali. Le presenze sono quindici, dieci in Ligue 1 e cinque in Europa League, l’ultima per sette minuti contro il Clermont il 2 marzo. Che è anche l’unica sotto la guida di Jean-Louis Gasset, allenatore che ha sostituito Gennaro Gattuso e da quando è arrivato ha quasi totalmente ignorato il Tucu. L’Inter ha ormai capito che non può sperare nel riscatto automatico e in Francia si parla di una richiesta: abbassare il diritto di riscatto da tredici a dieci milioni. Appare però – purtroppo – difficile che il Marsiglia possa spendere soldi per Correa, visto il nulla fatto vedere in campo.

Fonte: La Provence – Ludovic Ferro