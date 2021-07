Vanheusden al Genoa: «Felicissimo di iniziare. Darò il massimo per i colori»

Vanheusden da questa sera è un nuovo giocatore del Genoa (vedi annuncio). Il difensore classe ’99, sul suo account Instagram, parla del trasferimento e si mostra soddisfatto per il ritorno in Italia.

DI RIENTRO – Zinho Vanheusden è tornato all’Inter, ma solo di passaggio. Il difensore belga è andato al Genoa in prestito e potrà così esordire in Serie A. Via Instagram commenta: “Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura nel Club più antico d’Italia! Vestire la maglia del Grifone è un onore e darò il massimo per questi colori!”

