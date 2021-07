UFFICIALE – Vanheusden dall’Inter al Genoa, arriva l’annuncio

Non c’erano più dubbi sul trasferimento, visto che si allenava già da qualche giorno (vedi articolo), ma ora è anche ufficiale: Vanheusden è del Genoa. Il difensore belga arriva in prestito dall’Inter.

TUTTO FATTO – “Zinho Vanheusden è rossoblù!” Questo il breve annuncio sui suoi profili social del Genoa, che annuncia l’arrivo del difensore belga dall’Inter. Il classe 2000, riacquistato dallo Standard Liegi la prossima settimana, si era già unito nel weekend al gruppo di Davide Ballardini, disputando anche una amichevole sabato. Ora arriva anche l’ufficialità del club ligure, dove va in prestito. Per Vanheusden ci sarà quindi la possibilità di esordire in Serie A nella nuova stagione.