Nandez, il Cagliari apre al prestito. Ma l’Inter deve modificare qualcosa – Sky

Nandez resta nel mirino dell’Inter, ma come spiegato in serata c’è da trovare la quadra col Cagliari (vedi articolo). Fabrizio Romano, in apertura dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla della necessità di dover cambiare qualcosa nell’offerta.

ANCORA DA LAVORARE – Frena un po’ Fabrizio Romano, rispetto a quello che si è detto in questo inizio di settimana. Ecco il suo aggiornamento sulla trattativa: «Da giorni parliamo dell’Inter. L’aggiornamento è che a oggi non c’è ancora un accordo per Nahitan Nandez. Il Cagliari aprirebbe anche al prestito, ma non alle condizioni che vuole l’Inter. Per ora non c’è nessun avvicinamento».