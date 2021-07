Nandez e Inter, scelta fatta: col Cagliari problema risolvibile – SI

Nandez all’Inter è un’operazione che si può concludere, non in tempi brevissimi ma comunque sembra destinata ad andare a buon fine. Alfredo Pedullà, nel suo spazio su Sportitalia, vede due parti su tre d’accordo e il Cagliari che si può convincere.

VERSO LA FUMATA BIANCA – Alfredo Pedullà è sicuro che l’operazione col Cagliari sia a buon punto: «È una scelta fatta fra l’Inter e Nahitan Nandez. È un problema di formula che per me verrà risolto, perché i rapporti fra i due club sono eccellenti. Nandez è in vacanza, è tranquillo e ha fatto una scelta. Aveva la Premier League, adesso vuole l’Inter e si va oltre la clausola da trentasei milioni. Si sta accendendo ed è una cosa che proseguirà. Se partisse Arturo Vidal o Stefano Sensi, potrebbe anche giocare da centrocampista. Lui può giocare ovunque: tre anni fa l’Inter lo voleva prenderlo, perché lo puntava dai tempi del Penarol. Arrivò prima il Cagliari, ma ora ci si ritrova nella trattativa».