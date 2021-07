Scamacca possibile vice-Lukaku all’Inter ma serve un doppio incastro – SI

Scamacca è entrato nella lista dell’Inter come possibile occasione di mercato in attacco. Come riportato da “Sportitalia”, il classe ’99 azzurro può essere l’erede del coetaneo nerazzurro nel reparto offensivo ma non è semplice trovare la quadratura del cerchio

BACKUP DI LUKAKU – Non c’è solo Nahitan Nandez sul taccuino dell’Inter in questi giorni. Si lavora anche in attacco. Se l’Inter riuscisse a far uscire Andrea Pinamonti in prestito, potrebbe chiedere al Sassuolo – con la stessa formula – Gianluca Scamacca, che non sarebbe titolare in neroverde. Scamacca all’Inter farebbe la quarta punta, ovvero il vice di Romelu Lukaku dalla panchina. Ma non è detto che il Sassuolo apra alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il doppio incastro necessario riguarda l’uscita di Pinamonti e l’apertura del Sassuolo alle condizioni dell’Inter. Per lo stesso ruolo si parla anche dell’ex Keita Baldé (Monaco). Per il centrocampista uruguayano, invece, non c’è fretta. Anche perché Nandez è in vacanza dopo la Copa America e l’Inter è in partenza per la tournée statunitense. Ma l’operazione con il Cagliari è apparecchiata, nonostante le smentite (vedi articolo).