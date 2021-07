Nandez esclude Bellerin: Inter chiamata alla scelta. Nainggolan si fa – Sky

Nandez o Bellerin: l’Inter pare aver ridotto la lista di giocatori per la fascia destra a questi due nomi. Fabrizio Romano, dopo aver parlato di accordo ancora da trovare col Cagliari (vedi articolo), ribadisce la preferenza per l’uruguayano e nessun problema su Nainggolan.

L’ASSE – Per Fabrizio Romano, in collegamento con Sky Sport 24, le trattative col Cagliari non sono ancora chiuse: «Ancora no, per quanto riguarda Nahitan Nandez soprattutto. Perché Radja Nainggolan al Cagliari è un discorso che assolutamente manteniamo. Poi bisognerà capire se si troverà l’accordo sulla buonuscita e sull’ingaggio. Per l’Inter è importantissimo liberare spazio sugli ingaggi. Nandez esclude Héctor Bellerin? L’Inter sta ragionando soltanto su uno dei due, ma per Nandez non c’è accordo. È diverso da Bellerin: vuole prestito con diritto di riscatto, l’Arsenal senza obbligo non aspetta. Per entrambi soluzioni non facili».