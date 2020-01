R. Baresi: “Chi ha passione non perde mai! Questa vittoria…”

Dopo la convincente vittoria per 0-3 in trasferta contro l’Hellas Verona (vedi articolo), Regina Baresi, giocatrice e capitano dell’Inter Femminile, ha commentato il risultato attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”.

PASSIONE – Una vittoria importante quella dell’Inter Femminile quella di oggi per 0-3 contro l’Hellas Verona. Un risultato che fa respirare le nerazzurre, dopo un inizio di stagione non brillantissimo. A commentare con grande gioia e soddisfazione la prestazione e il risultato ci ha pensato Regina Baresi, che tramite il suo profilo ufficiale “Instagram” ha pubblicato una foto in cui abbraccia Stefania Tarenzi, accompagnata da questo messaggio: “Chi ha passione non perde mai. Una vittoria importante, aspettata e fortemente voluta dopo tanto lavoro e una grande prestazione di squadra. Insieme si può!”.