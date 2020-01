Verona-Inter Women 0-3: Tarenzi, Merlo e Marinelli regalano tre punti

L’Inter Women di Attilio Sorbi batte il Verona e lo scavalca in classifica, issandosi fuori dalla zona calda. Le nerazzurre salgono così a quota dodici punti, grazie ad un risultato fondamentale ipotecato già nel primo tempo.

SECONDO TEMPO – Dopo le reti di Stefania Tarenzi e Beatrice Merlo nel primo tempo (QUI il report della prima frazione), ci pensa Gloria Marinelli ad arrotondare il risultato al 64′ per l’Inter Women. La numero sette controlla agevolmente un invito della Tarenzi, salta un’avversaria e poi lascia partire un destro a giro che non lascia scampo al portiere del Verona. Nerazzurre saldamente in controllo del match. La partita scivola via senza ulteriori sussulti. Le ragazze di Attilio Sorbi scavalcano proprio le clivensi in classifica, tirandosi fuori dalla zona calda della classifica.

Verona: 12 Forcinella, 3 Ledri, 5 Solow, 7 Sardu, 9 Cantore, 10 Pirone (dal 46′ Pasini), 11 Baldi, 15 Meneghini (dall’83’ Perin), 18 Glionna, 24 Lazzari (dal 46′ Motta), 27 Zanoletti.

In panchina: 1 Gritti, 4 Perin, 6 Bardin, 17 Pasini, 20 Mella, 21 Motta, 22 Cavalca, 62 Salimbeni.

Allenatore: Emiliano Bonazzoli

Inter (4-4-2): 1 Aprile; 13 Merlo, 23 Auvinen, 17 Debever (dal 61′ D’adda), 6 Bartonova; 18 Pandini, 15 Nyman, 19 Alborghetti, 7 Marinelli (dall’82’ Norton); 27 Tarenzi, 9 Baresi (dal 72′ Goldoni).

In panchina: 31 Marchitelli, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 5 Capucci, 8 Brustia, 12 Van Kerkhoven, 16 Goldoni, 20 Norton, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

Gol: 3′ Tarenzi, 26′ Merlo, 65′ Marinelli

Ammonizioni: Sardu (V)