Materazzi trolla Ibrahimovic: “Se vuoi la Champions te la presto!”

Materazzi attivo su Instagram in questi giorni dominati dalla quarantena e dal Coronavirus. La bandiera dell’Inter nella serata di oggi ha anche punzecchiato Ibrahimovic sulla Champions League in una storia sul noto social network. Ecco i dettagli e l’immagine della provocazione

ASSENTE NEL TRIPLETE – Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic sono stati grandi protagonisti nella vittoria di numerosi Scudetti e coppe Nazionali. Lo svedese poi ha scelto di passare al Barcellona e l’Inter, in sua assenza, ha conquistato il Triplete e quindi l’ambita Champions League. Il difensore nomina l’attaccante del Milan in una storia su Instagram e non manca di punzecchiarlo. Palleggia e fa canestro nella coppa con la carta igienica, poi provoca Zlatan: “Dai Zlatan, vediamo se ci riesci… Se vuoi la coppa te la presto!”.