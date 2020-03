Perisic-Bayern Monaco, è amore: il croato vuole restare. Tolisso-Inter?

Perisic è passato in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. Il croato, dopo una buona stagione in Bundesliga, dovrebbe restare nella squadra bavarese. Secondo gli ultimi rumors da Sport1, il croato gradirebbe molto la permanenza nell’attuale club. Occhio a Tolisso-Inter

VERSO IL RISCATTO – Ivan Perisic si è separato dall’Inter la scorsa estate dopo tanti alti e bassi. Il passaggio al Bayern Monaco sembra essere stata una buona scelta per il croato. Il suo attuale club, secondo i rumors dalla Germania, infatti, sarebbe intenzionato a riscattarlo a fine stagione. Il croato si sente “estremamente a suo agio nella capitale bavarese e vuole restare”. Vedremo se sarà così. Intanto dalla Germania rilanciano con forza i rumors sull’interesse dell’Inter per Tolisso: sconto per Perisic e scambio all’orizzonte?

Fonte: weltfussball.de