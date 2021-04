Lautaro Martinez non si abbatte dopo il pareggio dell’Inter contro il Napoli. L’argentino suona la carica in vista di mercoledì, quando i nerazzurri giocheranno a La Spezia (ore 20.45).

PUNTO D’ORO – L’Inter torna da Napoli con un punto che riduce leggermente il vantaggio in classifica. Lautaro Martinez stavolta non entra nel tabellino, nonostante una prestazione più che positiva. E a fine partita suona la carica in vista del prossimo impegno (Spezia-Inter, mercoledì alle 20.45): “È stata dura, abbiamo ottenuto un punto. Ora pensiamo a mercoledì e alla prossima partita”. Ecco il suo post su Instagram:

