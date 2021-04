Eriksen: «Gol col sinistro? So calciare! Manca una partita in meno, vicini»

Eriksen ha evitato all’Inter di perdere a Napoli, col suo primo gol in questa Serie A. Il centrocampista danese, intervistato da Inter TV, si è espresso sull’1-1 e sulla sua rete.

FINALMENTE IN GOL – Christian Eriksen commenta Napoli-Inter su Inter TV: «Sono destro, ma mi piace calciare col sinistro e ho segnato alcuni gol così. Preferisco battere i calci piazzati col destro, ma so farlo anche col sinistro. Siamo venuti per vincere, nel primo tempo siamo stati molto sfortunati. Alla fine abbiamo lottato e siamo tornati in partita, è un buon punto: lo stadio è difficile, volevamo vincere ma il pareggio va bene. Manca una partita in meno, siamo più vicini. Ogni gara è importante: volevamo vincere, ma un punto a Napoli è OK per continuare. Una parola in Italia? Meglio e gioca (ride, ndr)».