Costacurta: «L’Inter si sente forte. Due ruoli poco convincenti»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ospite negli studi di “Sky Sport Club” dopo Napoli-Inter di questa sera, ha parlato della prestazione dei nerazzurri e di Eriksen, autore di un gol decisivo.

INTER CON CLIMA POSITIVO – Costacurta sottolinea il clima positivo nella squadra di Antonio Conte: «Quando sei davanti ti senti davvero forte, ti senti positivo. Non dico che ti senti imbattibile, ma è una sensazione molto positiva. Può succedere qualcosa di strano come quell’infortunio del gol, ma loro non hanno perso fiducia».

DUE RUOLI – Costacurta sostiene che nella squadra nerazzurra ci siano stati due ruoli poco convincenti: «Si è cominciato con Vidal che non è stato all’altezza, poi Gagliardini. Se andiamo a vedere i titolari dell’Inter ce ne sono 9 che sono i migliori del campionato, nei ruoli di Eriksen e Perisic ci sono i meno convincenti della stagione».