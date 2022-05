FOTO – Zhang all’ultimo allenamento dell’Inter: il saluto alla squadra

Zhang ha assistito all’ultimo allenamento stagionale dell’Inter, alla vigilia della partita con la Sampdoria. Ecco le foto del presidente ad Appiano Gentile prima della gara conclusiva.

IL SALUTO – C’era anche Steven Zhang, come segnalato in giornata (vedi articolo), quest’oggi ad Appiano Gentile. Il presidente ha assistito alla seduta di rifinitura prima di Inter-Sampdoria, poi domani sarà allo stadio per l’ultima giornata di Serie A. Un segnale di vicinanza alla squadra, in un momento decisivo vista la situazione di classifica.

🤩 | VISITA SPECIALE Il Presidente presente all’ultimo allenamento in vista di #InterSampdoria 🔥 pic.twitter.com/kV6MLkor34 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 21, 2022

Queste le foto, pubblicate dall’account ufficiale Twitter della società, che ritraggono Zhang assieme a Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta ed Edin Dzeko fra gli altri.