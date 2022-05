Ceccarini: «Perisic, Juventus vigile ma attendere. Incontro con l’Inter»

Perisic, dopo Inter-Sampdoria, vedrà la dirigenza e lì si capirà se ci saranno margini per rinnovare il contratto. Ceccarini, da TuttoMercatoWeb, tiene in corsa la Juventus pur senza offerte concrete.

IN ATTESA – “Il mercato sta per entrare nel vivo con tanti attori protagonisti, tra questi non mancano ovviamente i parametri zero. Ci sono molte situazioni aperte: Paul Pogba, Angel Di Maria e Ivan Perisic in chiave Serie A. Ovviamente tenendo presente anche Paulo Dybala, di cui abbiamo parlato a lungo. Su Perisic la Juventus è vigile, ma per capire meglio il suo futuro bisognerà attendere la prossima settimana quando ci sarà l’incontro definitivo con l’Inter”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini