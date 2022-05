Inter, speranza scudetto fino alla fine: Zhang manda segnale forte! – Sky

L’Inter domani alle ore 18.00 a San Siro sfiderà la Sampdoria nell’ultima partita stagionale prima del rompete le righe. Sullo sfondo una piccola chance scudetto qualora arrivassero i 3 punti contro i blucerchiati e la sconfitta del Milan con il Sassuolo. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, è arrivato un segnale forte da Zhang

SEGNALE FORTE – L’Inter può ancora sperare nello scudetto seppur sia uno scenario improbabile. Matteo Barzaghi, intervenuto da Appiano Gentile, sottolinea il grande segnale arrivato da Steven Zhang in persona: «L’Inter ci deve sperare, è importante quello che ha detto Simone Inzaghi in conferenza (vedi articolo): non avere rimpianti perché la peggiore delle cose sarebbe non approfittare di un eventuale miracolo a Reggio Emilia. Intanto è arrivato anche Steven Zhang con un bolide nerazzurro per stare vicino alla squadra e anche questa è una cosa da sottolineare, in questo periodo non ha mai voluto lasciare i giocatori. È in Italia da dicembre, ha seguito la squadra anche in trasferta. Ha dato un segnale di vicinanza anche lui. L’immagine di lui che arriva oggi ci dimostra quanto ci tenga a stare vicino alla squadra anche in un momento in cui è probabile che non si vinca lo scudetto».