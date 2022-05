Inter, anche Marotta ad Appiano Gentile: una sola richiesta dai tifosi – SM

L’Inter sta preparando la sua ultima partita stagionale in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, all’arrivo di Marotta ad Appiano Gentile è stata solo una la richiesta dei tifosi

PRESENZA – L’Inter domani alle ore 18.00 a San Siro sfiderà la Sampdoria nel match valevole per l’ultima giornata di Serie A. Ad Appiano Gentile, oltre a Steven Zhang (vedi articolo), è presente anche Giuseppe Marotta. Anche l’amministratore delegato nerazzurro ci tiene a stare vicino a Simone Inzaghi e alla squadra alla vigilia dell’ultima partita di campionato che può ancora regalare lo scudetto qualora, oltre alla vittoria con i blucerchiati, arrivasse la sconfitta del Milan a Reggio Emilia. Lo scenario è alquanto improbabile, tutto l’ambiente nerazzurro ne è consapevole, ma come spesso ha ribadito Inzaghi l’importante è non avere alcun rimpianto fino all’ultimo minuto.

UNA RICHIESTA – Non solo campo, però. Da lunedì infatti l’argomento principale sarà il calciomercato, sia in entrata che in uscita. Non solo Ivan Perisic nei pensieri dei tifosi (vedi articolo): secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, infatti, Marotta ad Appiano Gentile è stato contornato dai tifosi nerazzurri che chiedevano a gran voce Paulo Dybala. È l’argentino il sogno proibito dei sostenitori interisti. Desiderio realizzabile?