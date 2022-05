Perisic-Inter secondo verdetto più atteso! Inzaghi ha detto la sua: influirà?

Perisic è già un argomento caldissimo in casa Inter e lo sarà a maggior ragione da lunedì 23 maggio, quando il verdetto scudetto sarà ormai emesso e il croato emetterà il suo. Decisivo per il presente e per il futuro. Inzaghi in conferenza stampa ha chiaramente espresso il suo primo desiderio: sarà decisivo il tecnico come lo fu Spalletti?

VERDETTI – Ivan Perisic è stato certamente tra i grandi protagonisti dell’ottima stagione dell’Inter che domani giocherà la sua ultima partita stagionale contro la Sampdoria, con tanto di verdetto scudetto che per ora vede il Milan nettamente favorito. A prescindere da come andrà a finire, anche il croato a breve emetterà il suo di verdetto, attesissimo in casa nerazzurra, in particolare da Simone Inzaghi. Il tecnico interista nella conferenza stampa della vigilia ha chiaramente espresso il suo parere (ovviamente) favorevole alla permanenza di Perisic (QUI tutte le sue dichiarazioni). E non potrebbe essere altrimenti dato l’alto rendimento dell’esterno che con Inzaghi ha fatto probabilmente la sua miglior stagione da quando veste la maglia dell’Inter. Ecco perché il parere di Inzaghi, la sua volontà e la sua influenza potrebbero risultare decisivi nella scelta finale di Perisic che già ai tempi di Luciano Spalletti cambiò i suoi piani.

SCELTE E ATTESE – Certo, ora le cose sono un pochino diverse. Perisic ha un contratto in scadenza, 33 anni e una stagione pazzesca alle spalle: è chiaro voglia strappare un super contratto. L’Inter proverà a spingersi oltre ed evitare un trasferimento altrove, Chelsea o Juventus che sia. L’ultima scelta sarà sempre del giocatore che legittimamente può rifiutare l’offerta e accettare quella del miglior offerente. Il verdetto verrà emesso la prossima settimana e tutti attendono, Inzaghi in primis.