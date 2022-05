Inter-Sampdoria, Inzaghi si porta dietro qualche dubbio: bagarre in attacco

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domani alle ore 18.00 a San Siro, valevole per l’ultima giornata di campionato (QUI le ultime). La squadra di Inzaghi può ancora sperare nello scudetto nonostante sia uno scenario improbabile. Il tecnico nerazzurro deve sciogliere gli ultimi dubbi

CONCENTRAZIONE – Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro mentre in contemporanea il Milan scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ai rossoneri basta un punto per laurearsi Campioni d’Italia mentre i nerazzurri devono vincere e sperare che la squadra di Stefano Pioli perda. In ogni caso Inzaghi è concentrato solo sui blucerchiati, reduci da una bella vittoria con la Fiorentina.

DUE DUBBI – Il tecnico interista si porta dietro ancora qualche dubbio di formazione. Nessuna perplessità in difesa dove agirà il terzetto titolare Skriniar, de Vrij, Bastoni davanti ad Handanovic. In mezzo al campo l’altro trio intoccabile formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulla corsia sinistra Perisic e su quella destra il primo ballottaggio, vale a dire Dumfries-Darmian. In attacco l’altro grande dubbio: chi al fianco di Lautaro Martinez? In ballo ci sono tre giocatori per una maglia, dunque Sanchez, Dzeko e Correa. Potrebbe spuntarla ancora il bosniaco ma Inzaghi prenderà la sua decisione probabilmente domani mattina.