Inter-Sampdoria (forse) non varrà uno Scudetto ma ha almeno tre significati

Inter-Sampdoria è la partita che chiuderà la stagione nerazzurra. La prima di Inzaghi sulla panchina interista, dove finora ha già ottenuto due trofei. Lo Scudetto in palio negli ultimi 90′ rimarrà a Milano ma tutti i favori del pronostico dicono Milan, ovviamente. Ma non per questo bisogna togliere importanza all’ultimo evento calcistico stagionale in programma a San Siro

ULTIMA (RIN)CORSA – A poco più di 24 ore dall’ultima partita della stagione, a Milano si respira una comprensibile aria di tensione. Tensione diversa tra Appiano Gentile e Milanello, com’è normale che sia. L’Inter è costretta a rincorrere e vincere. Senza dare per scontato il suo risultato a San Siro. Il Milan, invece, può anche accontentarsi di un pareggio a Reggio Emilia. Per questo la festa Scudetto a Milano sarà decisa più dal Sassuolo che dalla Sampdoria, che funge solo da ospite. Non è comunque un motivo valido per dire che Inter-Sampdoria non ha un significato. Anzi, ne ha più di uno. Anche perché il 2-2 dell’andata a Genova nella terza giornata di Serie A rappresenta il primo “passo falso” stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi, che dal quel momento in poi è andata piuttosto spedita. In vetta. Almeno fino alla crisi d’identità del bimestre febbraio-marzo. Lo Scudetto è stato perso lì. E adesso è giusto parlare di disperato tentativo di riconquistarlo, sebbene il Milan non abbia mostrato veri segni di debolezza in questo 2022. Ciò non significa accettare una delusione facilmente pronosticabile, ma realizzare che l’impresa è anche più complicata di quella che può sembrare. Alle ore 18:00 Sassuolo-Milan mette in palio lo Scudetto, Inter-Sampdoria inizierà in contemporanea per fare da contorno. Poi si vedrà…

Inter-Sampdoria non solo per lo Scudetto

TRE SIGNIFICATI – Per il gruppo allenato da Inzaghi questa Inter-Sampdoria ha almeno tre significati. Il primo: vincere per chiudere la stagione con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per recuperare lo svantaggio ai danni del Milan capolista, recupero di Bologna a parte. A prescindere dal risultato di Reggio Emilia. Il secondo: dimostrare che i 7 punti di differenza – in meno – rispetto all’Inter di Antonio Conte sono più legati al ridimensionamento dei valori in rosa e quindi delle ambizioni in società rispetto alle avversarie piuttosto che a demeriti propri. Perché gli attuali 81 punti avrebbero garantito lo Scudetto anche l’anno scorso contro il Milan secondo a quota 79, figuriamoci i potenziali 84. Il terzo: non fallire quella che può essere considerata un’altra finale in stagione, dopo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia vinte contro la Juventus, anche se poi l’epilogo post-vittoria rischia di essere simile a quella di Anfield dopo lo 0-1 sul Liverpool. L’Inter ha bisogno di sentirsi ancora vincente per credere di poter tornare a essere la squadra da battere in Italia, sul lungo periodo, già dalla prossima stagione. Non sarà per niente facile ma l’obiettivo dell’Inter negli ultimi 90′ stagionali è quello di non mollare la presa. Non ora. Quello di Inzaghi non deve essere un mini-ciclo da chiudere subito, infatti in Inter-Sampdoria vanno creati i presupposti per tenerlo aperto a prescindere dallo Scudetto: due trofei nazionali su tre non sono da buttare, anche se la conferma del tricolore avrebbe tutto un altro senso…