De Paul-Inter possibile? L’Atletico Madrid prende la sua decisione! – As

De Paul è un vecchio pallino dell’Inter che deve però fare i conti con il muro eretto dall’Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato da As, l’argentino nelle ultime settimane ha ingranato la marcia, tanto da portare il club spagnolo a una decisione ben precisa

INCEDIBILE – Rodrigo De Paul negli ultimi tempi è stato nuovamente accostato all’Inter che già ci andò molto vicina prima che l’argentino si trasferisse all’Atletico Madrid. L’ex Udinese in maglia rojiblanco non ha sempre convinto ma nelle ultime settimane sembra aver ingranato la marcia. Secondo il noto quotidiano spagnolo As, infatti, il club madrileno lo ha inserito nella lista degli incedibili. Il primo anno infatti è stato considerato di adattamento ma per la sua seconda stagione le aspettative sono alte. La sensazione dunque è che per strappare De Paul all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simone sia necessaria una vera impresa. L’Inter ci proverà comunque?