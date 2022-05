VIDEO – Inzaghi spiega bene le sue parole su Inter-Liverpool: «Il rimpianto…»

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa l’ultimo impegno stagionale in calendario, la 38ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei cronisti in sala stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria (vedi trascrizione), facendo il punto in casa nerazzurra. E spiega le sue dichiarazioni “ambigue” su Inter-Liverpool, indicata come partita stagionale da rigiocare. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi prima di Inter-Sampdoria

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]