FOTO – Sanchez, il Torino come vittima preferita: i dati che lo certificano

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino ieri sera nel posticipo domenica e ora è matematicamente seconda in classifica. A pareggiare ci ha pensato Alexis Sanchez in pieno recupero. L’Inter, poco fa, ha postato una foto sui social allegando una statistica.

L'Inter ha fallito la chance di rimanere in corsa per il primo posto pareggiando 1-1 ieri sera col Torino in trasferta. I nerazzurri ora sono matematicamente secondi dietro al Milan, anche se dovessero vincere contro il Bologna il recupero. Il gol del pareggio l'ha segnato Alexis Sanchez che, come riporta l'Inter, conferma che i granata siano una delle vittime preferite.

💪 | EL NIÑO@Alexis_Sanchez ha preso parte a sette gol contro il Torino in @SerieA (due reti, cinque assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione.#ForzaInter #TorinoInter pic.twitter.com/5EWYZcctdF — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 14, 2022

Un gol prezioso che ha evitato la sconfitta. Ora servirà svoltare.