Dimarco entra nel secondo tempo e trova nuovi spazi in Torino-Inter

L’ingresso di Dimarco in Torino-Inter ha portato nuova linfa alla manovra. Il terzino di fatto si è sostituito ai centrocampisti, diventando il primo costruttore di gioco.

CAMBIO PRODUTTIVO – Per cercare una svolta in Torino-Inter Inzaghi si è affidato a Dimarco. Un po’ per scelta tecnica, un po’ per necessità vista l’ammonizione nel primo tempo a Bastoni. Il numero 32 è entrato a inizio secondo tempo, piazzandosi sulla sinistra. Diventando di fatto la prima opzione in costruzione della squadra.

ATTACCO E DIFESA – Non è un modo di dire. Col centrocampo scomparso Dimarco è diventato fondamentale con la sua capacità di gestire il pallone e spezzare le linee. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 51, in 51 minuti giocati, quarto della squadra. Non a caso è il migliore nella disponibilità al passaggio. I passaggi sono 43, terzo della squadra, realizzati con l’82%. 13 i passaggi realizzati in avanti, secondo della squadra. Con anche 2 passaggi chiave e 2 conclusioni. Un impatto notevole sulla gara a livello offensivo. Una scossa, che all’Inter serviva eccome. Ma al conto Dimarco aggiunge anche 10 recuperi, valore più alto dei nerazzurri.