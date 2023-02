FOTO – Onana: «Inter ha mostrato carattere e orgoglio! Concentrati»

André Onana, tra i protagonisti in assoluto di Inter-Porto con parate decisive, il giorno dopo la sfida di Champions League ha esultato attraverso i social con una foto che lo ritrae in campo con Milan Skriniar.

GRANDE TRIONFO – Onana dopo la vittoria in Champions League contro il Porto ha esultato attraverso un post pubblicato su Instagram: «Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno a chi era a San Siro e anche a chi non ha potuto esserci. Adesso rimaniamo concentrati!». Di seguito la foto pubblicata sui social.

Fonte: Pagina Instagram [André Onana]