Lukaku ‘raggiunge’ Lautaro Martinez e mette altre due leggende nel mirino

Romelu Lukaku segna il gol vittoria in Inter-Porto, raggiungendo il compagno Lautaro Martinez nelle statistiche di Champions League. E ora mette altri due ex nerazzurri nel mirino.

GOL PESANTE – Romelu Lukaku è l’uomo del giorno in casa Inter. Grazie al gol pesantissimo che regala la vittoria contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. Ed è una rete che tutti – da Simone Inzaghi all’ultimo dei tifosi – sperano inauguri davvero la nuova vita del belga a Milano. Ma rimaniamo alle mere statistiche, in attesa della sfida del ritorno (il 14 marzo in Portogallo).

SCALATA IN CORSO – La botta mancina che vale l’1-0 di ieri è l’ottavo gol di Lukaku in Champions League con l’Inter. Ed è ovviamente il primo firmato in una fase a eliminazione diretta (nelle precedenti due occasioni i nerazzurri si fermarono ai gironi). Nonché il secondo in altrettante gare di quest’anno, che danno al belga una media perfetta di un gol a partita. Anzi meno, considerando che in totale sono 39 i minuti europei del numero 90. Ma tornando all’inizio, rete numero 8 per lui in Champions League con l’Inter. Esattamente le stesse reti di Lautaro Martinez, che fino a ieri era il top scorer nerazzurro nella massima competizione. Che ieri è stato fermato solo dalla sfortuna (e da un gran Diogo Costa). Ora però Lukaku ha altri due grandissimi nel mirino.

PROSSIMI OBIETTIVI – Con il gol di ieri, Lukaku affianca Lautaro Martinez al decimo posto dei migliori marcatori in Champions League dell’Inter. E davanti a loro, a un solo gol di distanza (9), si trovano due eroi del Triplete. Ossia Dejan Stankovic e Diego Milito, che ieri era presente a San Siro. Uno stimolo meramente statistico per il 90 nerazzurro, che vuole rimarcare il peso del suo nome nella storia dell’Inter. Senza tuttavia trasformare i numeri in ossessione. Perché, come ha detto lui stesso ieri, prima di tutto viene la vittoria dell’Inter.