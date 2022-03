FOTO – Lukaku, like (tattico?) alla grigliata dei suoi ex compagni all’Inter

Il “like” di Romelu Lukaku alle foto dell’Inter fa sognare i tifosi, o almeno quelli che sperano ancora in un suo possibile ritorno. Può non voler dire nulla, ma in questo preciso momento non può certo passare inosservato.

RICORDI – C’è anche Romelu Lukaku tra i “like” del post Instagram pubblicato oggi dall’Inter, con i giocatori presenti ad Appiano Gentile per una grigliata in famiglia giusto per stemperare il momento di tensione dell’ultimo periodo e ritrovare la serenità (vedi QUI). L’ex attaccante dell’Inter non sta vivendo di certo un buon periodo in Inghilterra, e si parla tanto di un suo possibile ritorno a Milano. Cosa c’è dietro il “like” di Lukaku? Una dimostrazione di affetto o c’è altro?