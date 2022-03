FOTO – L’Inter e la grigliata di squadra, in due guidano: «Tutti insieme uniti»

L’Inter prova a superare il momento difficile di risultati con una grigliata di gruppo (vedi articolo). La società, tramite i suoi account social, mostra le foto di quanto avvenuto oggi ad Appiano Gentile.

UNIONE D’INTENTI – A tre giorni dalla Fiorentina l’Inter fa gruppo per ritrovarsi. La squadra di Simone Inzaghi, quest’oggi, ha tenuto una grigliata con giocatori, staff e dirigenti. A guidare il gruppo, come “cuochi” di spicco, i due argentini Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Fra i presenti anche il loro connazionale Javier Zanetti. Un modo divertente per compattarsi ancora di più in vista del finale di stagione.

