Inter, dalla strigliata alla grigliata: momento delicato ma gruppo unito – Sky

Inter alle prese con un periodo negativo da cui uscire tutti insieme. Ed è esattamente ciò che sta provando la squadra di Inzaghi in queste ore. Come ripreso da Sky Sport, la mattinata ad Appiano Gentile si è conclusa con una grigliata di gruppo

GRUPPO COMPATTO – Le ultime ore turbolenti ad Appiano Gentile servono a restituire una “nuova” Inter in campo. Dopo la strigliata di Simone Inzaghi (vedi articolo), il gruppo continua il suo lavoro e lo fa in maniera compatta. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport inviato ad Appiano Gentile – il pranzo odierno consiste in una grigliata di squadra. Un segnale importante, in un momento così delicato della stagione, che dimostra la volontà della squadra di fare gruppo e restare unita.