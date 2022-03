Inzaghi striglia l’Inter, dirigenza a supporto: ecco cos’ha chiesto alla squadra – SM

Inzaghi è stanco di vedere un’Inter che in campo non risponde a ciò che viene preparato nel corso della settimana. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro ha il supporto della dirigenza nelle richieste alla squadra

BASTA ALIBI – Alla fine è arrivata la strigliata di Simone Inzaghi alla squadra, che nell’ultimo periodo sembra aver smarrito la sua natura. Il tecnico nerazzurro ha chiesto un’inversione di marcia ai suoi calciatori, nonché cattiveria, cinismo e fame. Basta alibi e disattenzioni, sia difensive sia offensive. Presente al colloquio anche la dirigenza dell’Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che appoggiano appieno la linea inzaghiana. A confermarlo è Sport Mediaset, che sottolinea la “furia” di Inzaghi. Intanto ad Appiano Gentile si continua a preparare la prossima partita contro la Fiorentina con un nuovo spirito. Nel mirino anche le dichiarazioni di Arturo Vidal (vedi articolo), che dovrebbe essere multato.