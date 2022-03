FIGC, Ghirelli eletto nuovo vicepresidente: ipotesi Marotta saltata

Francesco Ghirelli, attuale Presidente della Lega Pro, è stato eletto nuovo vicepresidente della FIGC: saltata l’ipotesi Giuseppe Marotta.

ELEZIONE – Francesco Ghirelli, attuale Presidente della Lega Pro, è stato eletto nuovo vicepresidente della FIGC con 17 voti su 17. Il vicepresidente vicario sarà Umberto Calcagno.

IPOTESI – Come riportato da CalcioeFinanza.it, è saltata così l’ipotesi Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato per l’area sportiva dell’Inter. Il voto per Ghirelli ha chiuso a questa ipotesi.

Fonte: CalcioeFinanza.it