Vidal: «Cresta bionda fatta per Inzaghi. Sanchez? Difficile vederlo fuori»

Arturo Vidal, durante l’intervista con TNT Sports (vedi estratto), ha parlato anche della cresta bionda e del cambio di look. Poi qualche battuta anche sul connazionale e compagno all’Inter, Sanchez

LOOK − Sulla nuova capigliatura, così Vidal: «La cresta bionda? L’ho fatta per cambiare un po’, per vedere se l’allenatore, Simone Inzaghi, mi avrebbe visto di più con questi capelli sia in allenamento e che per le partite. Quindi volevo cambiare un po’ le cose. L’importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool e nessuno me lo toglierà».

GIOCATORE VERO − Un commento di Vidal sul connazionale e compagno all’Inter Sanchez: «Vedo Alexis bene, felice. Molto passa chiaramente dai propri momenti personali, succede la stessa cosa che a me: un giocatore con quel talento deve giocare. È difficile vederlo in panchina con tutto quello che ha fatto e quello che mostra ogni volta che gioca. Ma sono decisioni tecniche».