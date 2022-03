Brozovic fa lavoro personalizzato, anche de Vrij a parte. Un rientro per l’Inter

Brozovic prova a esserci contro la Fiorentina, a differenza di de Vrij che quasi sicuramente darà forfait. Nel frattempo Inzaghi recupera uno degli assenti dell’allenamento di ieri dell’Inter ad Appiano Gentile

QUI APPIANO – In casa nerazzurra tra una strigliata di Simone Inzaghi (vedi articolo) e una grigliata di gruppo (vedi articolo), si prepara Inter-Fiorentina di sabato. La notizia non buona riguarda sempre l’infortunato Stefan de Vrij, che va avanti nel suo lavoro a parte. Come confermato sia da Sky Sport sia da Sport Mediaset, a parte anche Marcelo Brozovic, che si sta impegnando in un lavoro personalizzato proprio per essere a disposizione di Inzaghi contro la Fiorentina. La buona notizia, invece, è il rientro in gruppo dell’influenzato Arturo Vidal, che è apparso anche di ottimo umore durante la grigliata odierna ad Appiano Gentile. Da capire, ora, se la multa prevista per le ultime dichiarazioni (vedi articolo) gli è già stata comunicata oppure non ancora. A questo punto è praticamente certa la presenza di Vidal in Inter-Fiorentina, in attesa di novità da Brozovic (e de Vrij).