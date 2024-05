Lautaro Martinez e Thuram, il ritorno! Frosinone-Inter per i numeri

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, per Frosinone-Inter Simone Inzaghi vuole dare una risposta da campione d’Italia. Per farlo è previsto il ritorno della coppia titolare Lautaro Martinez – Marcus Thuram, che sono chiamati a migliorare ulteriormente i loro numeri.

RITORNO DEI TITOLARI – L’esperimento di mettere Alexis Sanchez dal primo minuto contro il Sassuolo non ha funzionato per Simone Inzaghi che, in vista di Frosinone-Inter, si prepara a rimettere in campo la coppia titolare in attacco, formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Una scelta necessaria per dare subito una risposta importante dopo il KO del Mapei Stadium, che ha fermato una striscia di risultati positiva aperta proprio dopo la gara di andata persa contro i neroverdi per 1-2 a San Siro.

Lautaro Martinez e Thuram, numeri da migliorare in Frosinone-Inter

SICCITÀ DA TERMINARE – In una stagione che ormai non ha più nulla da chiedere se non onorare al meglio le ultime partite del campionato della seconda stella, in Frosinone-Inter Lautaro Martinez e Marcus Thuram potranno (e dovranno) migliorare numeri e statistiche. Specialmente l’argentino, da più di due mesi a secco, con l’ultima rete che risale al 28 febbraio, in occasione della gara casalinga contro l’Atalanta. E sbloccarsi da quei 23 gol che gli stanno garantendo in ogni caso la vittoria della classifica marcatori di questa Serie A.

TERZO MARCATORE – Oltre a Lautaro Martinez, anche Marcus Thuram può ulteriormente migliorarsi, in una stagione – la sua prima in Serie A – nella quale ha mostrato di poter dare un grande contributo alla causa. Nonostante ciò, per quanto riguarda il campionato, il francese è il terzo marcatore della squadra. Con 12 reti segnate, insegue infatti non solo l’argentino (23), ma anche Hakan Calhanoglu, autore di ben 13 gol. Nel mirino non solo il compagno, ma anche Olivier Giroud, miglior marcatore francese fin qui di questa Serie A (14). E, perché no, insidiarlo anche per un posto da protagonista nella nazionale francese in vista di EURO 2024…