Haller per risolvere i problemi dell’Inter di Inzaghi: operazione intavolata – SM

CENTRAVANTI DI PESO – L’attacco dell’Inter in questa stagione non è un problema, escludendo l’ultimo periodo negativo generale, ma rischia di diventarlo nella prossima stagione. Per questo la società nerazzurra monitora il mercato degli attaccanti. Ed è alla ricerca di un centravanti che, nel giro di un anno, possa ereditare la maglia numero 9 di Edin Dzeko, al momento senza un vice in rosa. L’italiano Gianluca Scamacca resta un obiettivo importante per l’attacco dell’Inter, ma oltre al classe ’99 italiano del Sassuolo tornano di moda altri nomi. Uno è quello di Sebastien Haller, classe ’94 franco-ivoriano attualmente in forza all’Ajax in Olanda. Come confermato da Sport Mediaset, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già incontrato l’entourage di Haller per imbastire la trattativa. I costi potrebbero essere addirittura leggermente inferiori a quelli per portare Scamacca a Milano. Haller è una prima punta che all’Inter conoscono molto bene da tempo. E che potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi, sia per la sua fisicità in area di rigore sia per il suo fiuto per il gol.