Vidal sarà multato dall’Inter! Addio del cileno in estate sempre più probabile

MULTA − Arturo Vidal sarà multato dall’Inter. Alla società nerazzurra non sono piaciute le parole espresse dal centrocampista cileno su TNT Sports. Il giocatore sudamericano ha parlato anche del suo futuro nonché del suo nuovo look e del compagno e connazionale Alexis Sanchez (vedi articolo). Come riporta Gianluca Di Marzio.com, l’addio in estate di Vidal è sempre più probabile. Il contratto con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno, esiste anche un’opzione per lasciare a zero il club. Magari pagandogli anche una buonuscita.