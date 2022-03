Vidal preannuncia l’addio all’Inter: «Voglio vincere tutto col Flamengo! In Europa…»

Vidal continua a parlare del suo futuro, ormai lontano da Milano, dall’Italia e a quanto pare anche dall’Europa. Il centrocampista dell’Inter, intervistato dall’emittente cilena TNT Sports, ribadisce la volontà di vestire la maglia del Flamengo

FUTURO ROSSONERO – Non è la prima volta che ne parla Arturo Vidal, che a questo punto sembra davvero convinto di questo passo: «Il Flamengo mi piace molto, ci tengo. La maglia che ho mi è stata regalata dal presidente. Mi ha riempito il cuore. Sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando sarà possibile, ci andrò. Speriamo che sia presto! Se l’allenatore o la dirigenza mi vogliono, ci sarà un riavvicinamento e io farò tutto il possibile per trasferirmi lì. Il mio capitolo europeo si può chiudere. Non so se è già il momento, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo! Lottare per la Copa Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. Se vado è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante. Il Flamengo è una squadra competitiva, la migliore del Sud America e tutti quelli che giocano lì vorrebbero giocarci». Queste le parole di Vidal, il cui contratto con l’Inter scadrà a fine stagione nonostante l’opzione per un ulteriore anno (che quasi sicuramente non verrà esercitata, ndr).