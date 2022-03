Brozovic unico per l’Inter di Inzaghi: in campo contro la Fiorentina – Sky

Brozovic è talmente importante per Inzaghi che il suo ritorno in campo permette di iniziare meglio la settimana che porterà a Inter-Fiorentina. Secondo quanto appreso da Sky Sport, non ci sono più dubbi sull’utilizzo del centrocampista croato nella prossima partita in calendario

RIENTRO FONDAMENTALE – L’assenza di Marcelo Brozovic a Torino è stata pagata nuovamente con un nulla di fatto tecnico-tattico ma soprattutto a livello di risultato. L’Inter non può fare a meno di Brozovic. E il centrocampista croato non può lasciare da solo Simone Inzaghi nel momento clou della stagione nerazzurra. La scelta di non rischiarlo in Torino-Inter era obbligata ma l’allarme è finalmente rientrato. Come riportato da Sky Sport, Brozovic ci sarà sicuramente contro la Fiorentina sabato. Con il ritorno di Brozovic in campo, l’Inter di Inzaghi ritroverà il suo vertice basso di centrocampo. La migliore notizie di questo inizio settimana, senza dubbio.