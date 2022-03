Cassano: «Furto allucinante in Torino-Inter, vergogna! E se vince la Juventus…»

Cassano dice la sua sulla lotta scudetto e non usa mezzi termini per analizzare Torino-Inter dal punto di vista arbitrale. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, critica duramente l’operato di arbitro e VAR per l’episodio nell’area di rigore nerazzurra

GIORNATE DECISIVE – La lotta scudetto per Antonio Cassano non si prolungherà oltre il mese di aprile: «Il campionato si decide nelle prossime partite, tra due giornate c’è Juventus-Inter! Il Milan è a +3 sul Napoli e potrebbe essere a +1 sull’Inter (in caso di vittoria nel recupero di Bologna, ndr). Io non pensavo che il Milan potesse essere meritatamente prima in classifica a questo punto della stagione. Io avrei dato Inter prima, al massimo Juventus seconda e poi tutto il resto. Adesso è cambiato tutto, il Milan ha ribaltato la situazione. Nelle prossime due-tre partite si decide lo scudetto! Inter-Fiorentina è complicata».

INTER FAVORITA – Cassano continua a credere nella seconda stella nerazzurra: «A settembre la Juventus era favorita per lo scudetto con l’Inter, forse anche di più. Poi ha fatto male. Oggi solo un folle punterebbe sullo scudetto della Juventus! Per vincere lo scudetto Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi in un burrone! E se succedesse, quindi se la Juventus vincesse questo scudetto, sarei il primo a distruggere le altre tre squadre, che dovrebbero vergognarsi! Per vincere lo scudetto la Juventus dovrebbe vincere nove partite su nove, mentre Inter e Milan dovrebbero perdere almeno tre… E se va avanti in Champions League, avrà altre due partite difficilissime. All’Inter alcuni giocatori sono abituati alle pressioni, quindi non soffrirà più. Anche se quella che sta peggio ora è proprio l’Inter, io sono sicuro che sia ancora la favorita! Se l’Inter perde questo scudetto, che è più facile degli ultimi anni…».

SCANDALO ARBITRALE – Infine, Cassano si esprime in maniera molto polemica sull’ultimo episodio arbitrale della Serie A: «Il VAR di Torino-Inter è una vergogna! L’arbitro ha sbagliato, ma la cosa più grave è che non viene richiamato a vederlo. Se poi dice che non è rigore, sbaglia tre volte di più e rimane dieci giornate fuori, ma intanto deve essere richiamato a rivederlo! L’arbitro Marco Guida deve stare fermo tre giornate, il VAR Davide Massa dieci! Devono stare tre mesi a casa! Questo è uno scandalo, non puoi! Ieri è stato fatto un furto allucinante nei confronti del Torino, è una cosa vergognosa. E io sono interista, lo sapete». Questa la chiosa finale di Cassano, che specifica come l’obiettivo della sua critica sia la classe arbitrale e non di certo l’Inter.